Andritz und das finnische Energieunternehmen Pohjolan Voima haben ein Metris BOA Mess- und Auswertungssystem für das Heizkraftwerk im Werk Kyro von Metsä Board in Kyröskoski, Hämeenkyrö, Finnland, in Betrieb gesetzt. Das System, das als erstes seiner Art in Finnland installiert wurde, dient dazu, die Lebensdauer der Kraftwerkskessel zu verlängern sowie den Wartungsbedarf zu senken und die Emissionen zu reduzieren. Das Metris BOA System wurde bei Hämeenkyrön Voima im Zuge des Umstiegs von fossile auf erneuerbare Brennstoffe installiert.Letztere bedingen neue Anforderungen in Bezug auf die Zustandsüberwachung der Kessel, da bei Verwendung solcher Brennstoffarten die Gefahr von Erosions- und Korrosionsschäden auf den Heizflächen steigt.

