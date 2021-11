Für den heimischen Markt lief es am Mittwoch weniger gut, die stärker als erwartet angezogene Inflation in den USA liess den ATX um 0,6% nach unten sinken. Impulse gab es gestern von der laufenden Berichtssaison, voestalpine konnte trotz Coronakrise und Lieferkettenproblemen im Automotive-Bereich Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr massiv ausbauen, das war aber in etwa so erwartet worden, dadurch musste der Stahlkonzern gestern deutliche 4,7% nachgeben. FACC, das ja am Vortag eine Gewinnwarnung ausgesprochen hatte, legte gestern die Ergebnisse vor, der Luftfahrtzulieferer konnte im dritten Quartal den Umsatz um 16 Prozent steigern und ein knapp positives Betriebsergebnis erzielen, nach den deutlichen Abgaben am Dienstag konnte sich die Aktie gestern wieder erholen und sich ...

