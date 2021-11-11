BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 16,50 (16) EUR - 'OVERWEIGHT'- GOLDMAN HEBT MAJOREL AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 37,50 (37) EUR- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 17,10 (16) EUR - 'BUY'- HSBC SENKT LUNDIN ENERGY AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 310 (250) SEK- JPMORGAN HEBT KLEPIERRE AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 20 EUR- MORGAN STANLEY SENKT GN STORE NORD AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - ZIEL 460 (622) DKK - WDHJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 22 (21) EUR - 'OVERWEIGHT'- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CREDIT AGRICOLE AUF 16 (17) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 45 (43) EUR - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 88 (82,50) EUR - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 51 (45) EUR - 'BUY'- JEFFERIES HEBT FMC AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 56 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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