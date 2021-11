Pully (ots) -VTX hat sein Ziel erreicht: Der Mehrheit der Schweizer Unternehmen einen neuen Premium Service anzubieten, um sie bei ihrer digitalen Transformation noch besser zu unterstützen und ihre immer grösseren Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistungsfähigkeit zu erfüllen.Unser ultraschnelles dediziertes Glasfasernetz, das wir im letzten Frühling angekündigt hatten, steht jetzt gleichzeitig in Genf, Lausanne, Bern, Basel und Zürich zur Verfügung!FTTO-TechnologieDedizierte optische Glasfaser (Fiber To The Office) unterscheidet sich von anderen Glasfasertechnologien, da sie auf einem Netzwerk beruht, das nur für Kunderunternehmen gebaut ist und daher nicht mit anderen Nutzern geteilt wird. Das gewährleistet ein sehr hohes Leistungsniveau. Die beeindruckenden Leistungsmerkmale und Geschwindigkeiten unseres FTTO-Netzes sowohl bei den Download- als auch Uploadgeschwindigkeiten für Daten ermöglichen es, die erhöhten Ansprüche der Unternehmen zu erfüllen und ihnen gleichzeitig eine Service-Wiederherstellung in Rekordzeit und damit ein sehr hohes Sicherheitslevel zu gewährleisten.Dedizierte Glasfaser von VTXMit diesem neuen Netz bieten wir Unternehmen massgeschneiderte Lösungen, einen 100 % sicheren Internetzugang, symmetrische garantierte Bandbreiten mit Priorisierung der Datenströme bis zu 10 Gbit/s und vor allem maximale Verfügbarkeit (99,95 %).Für ein Unternehmen ist das eine ideale Lösung für eine Hauptleitung oder als Ergänzung eines bestehenden Internetanschlusses. Bei einer Störung garantieren wir eine Reparatur innerhalb von 4 Stunden, denn wir haben unser Netzwerk von A - Z im Griff.Das beste Preis-Leistungs-VerhältnisFTTO von VTX bietet eine ultraschnelle Internetverbindung für die problemlose Nutzung von qualitativ hochstehenden Videokonferenz-Tools sowie den Zugang zu neuen Diensten in der Cloud: Wir gewährleisten eine Latzenzzeit von < 10ms, die eine optimale Übertragung von Daten in die Cloud, in die Rechenzentren von VTX oder innerhalb des Netzwerks des Kunden (VPN / MPLS) ermöglicht.Die VTX-Teams organisieren und koordinieren alle notwendigen Migrations- und Installationsvorhaben in Ihren Räumlichkeiten.Zurzeit werden weitere Regionen und Ballungsgebiete für zukünftige FTTO-Bauvorhaben von VTX im Jahr 2022 analysiert.Über VTX TelecomSeit 1986 ist VTX ein unabhängiger Anbieter, der zu den führenden Providern und Dienstleistern im Bereich Internet und Telekommunikation gehört, und eine Referenz als Architekt von Telekomlösungen. Das Produktportfolio umfasst zahlreiche moderne Dienstleistungen wie Internetzugang, Festnetz- und Mobiltelefonie, Webhosting, Cloud-Dienste und Rechenzentren und richtet sich in erster Linie an Unternehmenskunden sowie Kunden der öffentlichen Hand. Der Hauptsitz ist in Pully bei Lausanne. Um eine maximale Kundennähe zu gewährleisten, stützt sich das Unternehmen auf seine Zweigniederlassungen in der West- und Deutschschweiz sowie im Tessin, die alle unter der Holding VTX Telecom SA zusammengefasst sind.Pressekontakt:Daniel Hux, Chief Commercial Officer, VTX Telecom SA - Tel.: +41 (0)44 437 86 00E-Mail: daniel.hux@vtx-telecom.chVTX Telecom SA - Av. de Lavaux 101 - 1009 Pully - www.vtx.chOriginal-Content von: VTX Services SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005276/100880904