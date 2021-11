(shareribs.com) New York 11.11.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach oben. Die EIA meldete - anders als das API - einen leichten Anstieg der Rohölbestände. Die Förderung stagnierte erneut. Den jüngsten Daten der Energy Information Administration zufolge, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 1,0 Mio. Barrel auf 435,1 Mio. Barrel gestiegen. Damit liegen ...

