Baar, Schweiz (ots) -Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KRDie Blackstone Resources AG (https://de.blackstoneresources.ch/) (SWX: Symbol BLS, ISIN CH0460027110) freut sich bekannt zu geben, dass unser Partner ORTEN Electric Trucks in Kürze sein erstes Nutzfahrzeug vorstellen wird, das bereits Ende 2022 mit den neuen 3D-gedruckten Lithium- Batterien von Blackstone angetrieben werden soll. "Wir freuen uns über die starke Partnerschaft mit ORTEN E-Trucks. Diese Kooperation ist für beide Seiten sehr interessant", so Serhat Yilmaz, Chief Marketing Officer der Blackstone Technology GmbH, eine 100% Tochter der Blackstone Resources AG. "Damit wir belegen wir, dass unsere fortschrittlichen Batterien Marktreife erlangt haben und dafür eine grosse Nachfrage herrscht. Dabei spielen ihre zahlreichen technischen Vorzüge in der praktischen Anwendung eine grosse Rolle."Am Press Day (07.12.21) der Blackstone Technology in Döbeln/Sachsen wird Robert E. Orten, Dipl. Ing. Fahrzeugtechnik, der geschäftsführende Gesellschafter von ORTEN E-Trucks, ein erstes, einsatzfähiges Nutzfahrzeug präsentieren. Noch im 1. Quartal 2022 startet dann ein gemeinsames Pilotprojekt mit Blackstone, in dessen Rahmen das Nutzfahrzeug von unserer Weltneuheit angetrieben wird: 3D-gedruckte Batterien nach der Blackstone Thick Layer Technology ©. "Unsere Ladungsträger ermöglichen mit 20% erhöhter Energiedichte auch 20% mehr Reichweite", so Ulrich Ernst, Gründer und CEO der Blackstone Resources AG. "Gleichzeitig können wir umweltrelevante Einflüsse in der Produktion drastisch reduzieren und 50% der branchenweit üblichen Abfallstoffe vermeiden."ORTEN plant Wasserstoff-Truck mit Batterien von BlackstoneDie Kooperation zwischen Blackstone und ORTEN steht bereits vor der nächsten Stufe: Der E-Truck- Umrüster aus Wittlich in Rheinland-Pfalz plant derzeit die Realisierung eines mit Wasserstoff betriebenen Schwerlast-LKW für Langstreckentransporte. Für die elektrischen Energiespeicher- Systeme des Fahrzeugs ist ebenfalls die Verwendung der von Blackstone im 3D-Druck produzierten Lithium-Zellen geplant. "Unsere Energieträger liefern ganz einfach mehr Leistung im gleichen Bauraum. Dieses schlagende Argument möchte sich ORTEN E-Trucks zu Nutze machen", erklärt Herr Ernst.Ereignisreiches Programm am Press Day, 07.12.21Der Press Day der Blackstone Technology am 7.12.21 sorgt in der Branche aber auch in den Medien für Aufsehen: Erstmalig können Pressevertreter der Herstellung der 3D-gedruckten Batterien beiwohnen. Blackstone zeigt die Revolution der Batteriefertigung und leistet einen wichtigen und nachhaltigen Beitrag zur Verkehrswende und im Kampf gegen den Klimawandel.Pressevertreter sind herzlich zu dem Event am 7.12.21 eingeladen. Anmeldungen sind aktuell noch unter folgendem Link Pressekonferenz (https://events.blackstoneresources.ch/)möglich.Über Blackstone Resources AGDie Blackstone Resources AG ist eine Schweizer Holdinggesellschaft mit Sitz in Baar, Kanton Zug, welche sich auf den Markt für Batterietechnologie und Batteriemetalle konzentriert. Wir bieten ein direktes Engagement in der Revolution der Batterietechnologie. Die Blackstone Technology baut derzeit eine Produktionslinie für 3D-gedruckte Kleinserien in Döbeln, Sachsen, auf. Die kurzfristige Produktion wird Pouch-Zellen mit der Blackstone Thick Layer Technology © sein, die eine 20% höhere Dichte in Lithium-Ionen-Zellen ermöglicht. Blackstone setzt das Entwicklungsprogramm für Festkörperbatterien und deren Produktionsprozess fort. Elektrofahrzeuge und Batterien haben die Nachfrage grosser Mengen verschiedenster Metalle angetrieben. Daher errichtet, entwickelt und betreibt Blackstone Resources Produktionsstätten für Batteriemetalle wie Lithium, Kobalt, Mangan, Graphit, Nickel und Kupfer, um an diesem Trend teilzunehmen.Pressekontakt:Serhat YilmazChief Marketing Officerpresse@blackstoneresources.chpress@blackstonresources.chBlackstone Resources AGBlegistrasse 5CH-6340 Baar, SchweizT:+41 41 449 61 63F:+41 41 449 61 69Registered Share: ISIN CH0460027110Original-Content von: Blackstone Resources AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131292/5070074