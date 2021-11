Hamburg (ots) -Sie haben sich schon zweimal getrennt, nun zeigen sich Bettina Wulff, 48, und ihr Ex-Mann Christian Wulff, 62, wieder sehr innig gemeinsam auf dem Society-Parkett. Spekulationen über eine dritte Hochzeit des Paares kommentiert Jan Behnken, der Ex-Freund von Bettina Wulff, in der aktuellen GALA (Heft 46/2021, ab heute im Handel) so: "Mich würde es nicht wundern."Jan Behnken war zwei Jahre lang mit der ehemaligen First Lady liiert, bis sie voriges Jahr zu ihrem Ex-Mann zurückging. Behnken zu GALA: "Mich hat unsere Trennung damals nicht überrascht." Er habe gespürt, dass Bettina Wulff immer noch starke Gefühle für den Altbundespräsidenten hatte.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5070116