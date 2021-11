Die Aktie von Beiersdorf (BEI.DE) notiert am Donnerstag nach der ersten Handelsstunde 1,97% höher bei 95,28 Euro. Es fehlt nicht viel, um das offene Gap vom 28. Oktober zu schließen und die 50-Tage-Linie zu testen. Der gleitende Durchschnitt erwies sich bereits am 27. Oktober als starke Hürde, was zu einem Rückschlag und einem tieferen Tief führte - vor zwei Wochen rutschte der Kurs auf den tiefsten Stand seit Ende April. Um den mittelfristigen Abwärtstrend zu beenden, müsste das Hoch bei 98,86 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...