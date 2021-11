Royal Dutch Shell -2.13% DanielLimper (DL79REAL): 11.11.2021: Dividende: 17,52; Wiederanlage 1 ST (11.11. 09:35) >> mehr comments zu Royal Dutch Shell: www.boerse-social.com/launch/aktie/royal_dutch_shell_class_a Siemens 1.39% SEC (SECLOVE): Zuerst in eigener Sache: das neue All Time High hat offenbar in großen Mengen neue Anleger in das wikifolio gelockt. An einem Tag ein Kapitalzufluss von übre 110.000 Euro. Recht herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen! ... die gute Performance liegt unter anderem auch an der "alten Siemens": Siemens kündigte einen Gewinnsprung an. Damit liegt dieser konservative Wert mittlerweile über 100% im Plus. Wer hätte diese Dynamik innerhalb solch kurzer Zeit von diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...