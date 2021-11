FRANKFURT (BaFin) -



Der BaFin ist bekannt geworden, dass in betrügerischer Absicht der Name und das Logo des lizensierten Unternehmens La Banque Postale mit Sitz in Paris, Frankreich, benutzt werden, um Verbraucher zur Einzahlung von Geldern zu animieren.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (11.11.2021)