Der amerikanische Industriekonzern Roper Technologies Inc. (ISIN: US7766961061, NYSE: ROP) schüttet an seine Aktionäre eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,62 US-Dollar aus. Damit steigert das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 10 Prozent. Im Vorquartal kamen 0,5625 US-Dollar zur Auszahlung. Es ist die 29. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Die Ausschüttung erfolgt am 24. Januar 2022 (Record date: 10. Januar 2022). Auf ...

