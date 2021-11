Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849), eine der größten Zellbanken Europas, ist in einem unverändert guten Marktumfeld auch im dritten Quartal 2021 deutlich gewachsen. Gleichzeitig legte die operative Profitabilität weiter zu und knüpft damit an die hohen Niveaus vor der Pandemie an. Die Umsatzerlöse der ersten neun Monate erhöhten sich um 11,7 Prozent auf 16,6 Mio. Euro (9M 2020: 14,9 Mio. Euro) und lagen damit leicht über Plan. Wie auch in den Vorquartalen zeigte sich vor allem in der DACH-Region eine anhaltend hohe Nachfrage, die im Wesentlichen auf eine optimale Konversion der Marketingausgaben ...

