So schnell wie möglich musste Schurter Electronics (China) einen neuen Standort für die eigene Fabrik finden, denn der existierende Industriepark sollte dem staatlichen Wohnungsbau weichen. Was tun, wenn der Industriepark, in dem die eigene Fabrik steht, plötzlich staatlichem Wohnungsbau weichen muss? Vor genau diesem Problem stand Schurter Electronics China im April dieses Jahres, die Fabrik befand sich in GuangMing, in der Sonderverwaltungszone Shenzhen. Aaron Zhang, Managing Director von Schurter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...