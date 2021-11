Pressemitteilung der PCC SE:

PCC setzt ausgesprochen positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2021 fort

- PCC-Gruppe steigert den Konzernumsatz auf 702,0 Millionen Euro in den ersten neun Monaten 2021, ein Plus von 31 % gegenüber Vorjahr- Gewinn auf EBITDA-Ebene steigt im Jahresvergleich um 138 % auf 126,5 Millionen Euro per Ende September- Chemiesparte übertrifft Umsatz- und Ergebniserwartungen deutlich- Tilgung endfälliger Anleihe

Mit weiteren deutlichen Umsatz- und Ergebnissteigerungen hat die Duisburger Beteiligungsholding PCC SE die positive Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal 2021 fortgesetzt. So stieg der Konzernumsatz im dritten Quartal gegenüber Vorjahr um 51 % auf 253,6 Millionen Euro und in den ersten neun Monaten um 31 % auf 702,0 Millionen Euro. "Damit lag der Konzernumsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...