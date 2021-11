Unterföhring (ots) -Starttermin und erster Trailer der zweiten Staffel des preisgekrönten Sky Original "Der Pass"- Eine Produktion von W&B Television in Koproduktion mit epo-film, im Auftrag von Sky Studios- In den Hauptrollen Julia Jentsch und Nicholas Ofzcarek- Erneut verantwortlich für Regie und Drehbuch: Cyrill Boss und Philipp Stennert- Ab 21. Januar auf Sky Ticket abrufbar sowie auf Sky One zu sehen- Fotos zum Download: https://we.tl/t-YFXDhsYOXK- Trailer zum Download: https://app.shift.io/review/618ac2dff707826d2eded1f9- Link zum Trailer auf Youtube: https://youtu.be/J_R0ZgjIk8ISky veröffentlicht heute den ersten exklusiven Trailer sowie Fotos der zweiten Staffel des mehrfach ausgezeichneten Sky Original "Der Pass (https://www.sky.de/serien/der-pass-154555)", das am 21. Januar in Doppelfolgen auf Sky One sowie als komplette Staffel auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q zu sehen sein wird. Cyrill Boss und Philipp Stennert, die bereits mit der ersten Staffel ein herausragendes Serienevent kreiert haben, inszenieren den packenden Fall wieder nach eigenem Drehbuch. Sie arbeiten erneut mit Kameramann Philip Peschlow zusammen, der schon für die erste Staffel beeindruckende Bilder geschaffen hat. Produzenten sind Quirin Berg und Max Wiedemann. Die Serie entsteht im Auftrag von Sky Studios in Koproduktion mit epo-film. Seitens Sky zeichnet abermals Quirin Schmidt als Executive Producer für die Serie verantwortlich. Internationaler Partner ist Beta Film. Wie bereits in der ersten Staffel sind Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek in den Hauptrollen zu sehen.Quirin Schmidt, Executive Producer Sky: "'Der Pass' ist zurück! Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel war schnell klar, dass wir die Geschichte von Ellie Stocker und Gedeon Winter unbedingt weitererzählen möchten", so Schmidt. "Die zweite Staffel wird an die Vision und Kraft der ersten anknüpfen, aber auch entschieden anders sein. So erzählen wir einen ganz neuen Täter-Typus, der seinen krankhaften Trieben folgend zum Mörder wird und aus einem Milieu heraus agiert, in dem die Mächtigen überzeugt sind, die für sie geltenden Regeln selbst zu bestimmen. Unser Publikum darf sich erneut auf einen intensiven, bildgewaltigen Thriller freuen, der sie in die Mystik und dunklen Traditionen der Alpen entführt."Quirin Berg, Produzent und Geschäftsführer W&B Television und Leonine Studios: "Cyrill Boss und Philipp Stennert haben eine herausragende Serie kreiert und nun eine zweite Staffel, die für mich sogar noch kraftvoller ist. Ob man bereits Fan ist oder nicht - die Zuschauer:innen erwartet ein fulminantes Werk mit einem Ensemble auf höchstem Niveau."Über "Der Pass":Der Sohn einer einflussreichen Familie wird zum Mörder, während sein älterer Bruder bis zum Äußersten geht, um ihn und seine Familie zu schützen. Als in der Grenzregion wiederholt Leichen junger Frauen gefunden werden, soll ein deutsch-österreichisches Ermittlerteam den immer brutaler und skrupelloser agierenden Serientäter zur Strecke zu bringen.Ellie Stocker, die noch unter den Ereignissen des Krampuskiller-Falls leidet, bekommt zudem Konkurrenz von der jungen, ehrgeizigen Kollegin Yela Antic und trifft bald auf einen alten Bekannten - Gedeon Winter.Faszinierende Charaktere, aufwendige Sets und ungewöhnliche Schauplätze in einer archaisch anmutenden Landschaft sind auch beim Dreh der zweiten Staffel Ausgangspunkt für eine nervenaufreibende Mörderjagd. Julia Jentsch übernimmt erneut die Rolle der "Ellie Stocker" und "Gedeon Winter", gespielt von Nicholas Ofczarek, kehrt nach dem Mordanschlag, der für den österreichischen Kommissar verheerende körperliche Konsequenzen hat, zurück. Mit Martin Feifel und Christopher Schärf gibt es ebenso ein Wiedersehen. Das hochkarätige Schauspielerensemble wird in der zweiten Staffel um großartige Neuzugänge ergänzt - darunter: Dominic Marcus Singer und Christoph Luser als Brüderpaar, Andreas Lust, Sibylle Canonica, Stefan Hunstein, Erol Nowak, sowie die Newcomerin Franziska von Harsdorf in der Rolle der jungen Ermittlerin Yela Antic.Schon zur Erstausstrahlung adelte die Süddeutsche Zeitung "Der Pass" zur "perfekten Krimiserie"; schwärmte Spiegel Online von einem "meisterhaft ausgefeiltem psychologischen Krimi-Drama" und gratulierte Focus den Schauspielern und Machern zu ihrer "bahnbrechenden Serie". Die erste Staffel von "Der Pass" gewann 2019 unter anderem die Goldene Kamera als "Beste TV-Serie", konnte bei der Verleihung des wichtigsten österreichischen Film- und Fernsehpreises, der Romy 2019, die Preise für "Besten Serie" und für "Beste Produzenten" gewinnen sowie den Grimme-Preis 2020 in der Sparte "Fiktion". Darüber hinaus wurde "Der Pass" beim Krimi-Festival Wiesbaden 2020 als Krimiserie des Jahres und beim Deutschen Fernsehpreis 2020 als beste Dramaserie ausgezeichnet. Der Weltvertrieb Beta Film verkaufte die Ausstrahlungsrechte zur ersten Staffel mittlerweile in über 60 internationale Märkte, u.a. in die USA, nach Großbritannien, Australien, Spanien, Frankreich, Skandinavien, in zahlreiche osteuropäische Länder und nach Indien.Die zweite Staffel von "Der Pass" wurde gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF), dem German Motion Picture Fund (GMPF), dem Fernsehfonds Austria (RTR) sowie dem Land Salzburg.Facts:Originaltitel: "Der Pass", Thrillerserie, D/A 2021, 8 Episoden á ca. 52 Minuten, Regie und Drehbuch: Cyrill Boss & Philipp Stennert. Produzenten: Quirin Berg, Max Wiedemann, Quirin Schmidt, Frank Jastfelder. Co-Executive Producerin: Laura Mihajlovic. Ko-Produzenten: Dieter und Jakob Pochlatko. Produktion: W&B Television. Ko-Produktion: epo-film. Cast: Julia Jentsch, Nicholas Ofczarek, Dominic Marcus Singer, Christoph Luser, Franziska von Harsdorf, Andreas Lust, Martin Feifel, Erol Nowak, Christopher Schärf, Stefan Hunstein, Sibylle Canonica.Ausstrahlungstermine:Ab 21. Januar 2022, donnerstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One. Die komplette zweite Staffel ab 21. Januar auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. In UHD-Qualität. Staffel eins steht ebenfalls auf Abruf zur Verfügung.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404?wkz=WHPS10&shurl=skyq) und Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter https//info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie Sie zudem unter http://www.sky.de/originals sowie auf www.facebook.com/SkyDeutschland und www.instagram.com/skydeutschland.Über Sky Studios:Sky Studios entwickelt, produziert und finanziert eigene Dramen, Komödien und Dokumentationen für 24 Millionen Sky-Kunden und viele weitere potenzielle Zuschauer. Gestützt auf den Erfolg der von Kritikern gefeierten bisherigen Sky Originals, einschließlich der zehnfach Emmy-prämierten Serie "Chernobyl (https://www.sky.de/serien/chernobyl-173093)" und der internationalen Hits "Babylon Berlin (https://www.sky.de/serien/babylon-berlin-147415'shurl=babylon-berlin&wkz=WHPS10)", "Der Pass (https://www.sky.de/serien/der-pass-154555)" und "Das Boot (https://www.sky.de/serien/das-boot/staffel-2-181309?wkz=WHPS10&shurl=dasboot)", präsentiert sich Sky Studios als neues kreatives Universum für Sky-Eigenproduktionen wie "The Third Day (https://www.sky.de/serien/the-third-day-190470)" mit Jude Law, "ZeroZeroZero (https://www.sky.de/serien/zerozerozero-181830)" von den Machern von "Gomorrha" und "The New Pope", (https://www.sky.de/serien/the-new-pope-176656) ein Werk des Oscar®-prämierten Regisseurs Paolo Sorrentino.Sky Studios investiert weltweit in die Kultur- und Filmwirtschaft und hält Beteiligungen an zehn Produktionsfirmen im Vereinigten Königreich und in den USA. Sky Studios wurde im Juni 2019 gegründet. Zur Führungsspitze des Unternehmens gehören Cécile Frot-Coutaz als Chief Executive Officer, Jane Millichip als Chief Content Officer, Caroline Cooper als Chief Operating Officer, Gabriel Silver als Director of Commissioning Drama UK, Jon Mountague als Director of Comedy UK, Nils Hartmann als Director Original Production Sky Italia und Frank Jastfelder als Director Original Production scripted Sky Deutschland.Über Wiedemann & Berg:Die Wiedemann & Berg Film wurde 2003 von Quirin Berg und Max Wiedemann gegründet, gefolgt von der Gründung der W&B Television 2010. Beide Firmen sind seit Januar 2020 Teil der neu gegründeten LEONINE Studios. Zu den über 140 Produktionen zählen der Oscar-prämierte Kinofilm DAS LEBEN DER ANDEREN, der zweifach Oscar-nominierte WERK OHNE AUTOR sowie zahlreiche Nummer-1-Hits wie MÄNNERHERZEN, WHO AM I, VATERFREUDEN oder WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS sowie eine Vielzahl an Fernsehprojekten wie die Kultserie 4 BLOCKS (Warner TV Serie), DER PASS (Sky) oder das erste deutsche Netflix Original DARK, das von der führenden US-Bewertungsplattform "Rotten Tomatoes" zur beliebtesten Netflix Original Serie der Welt gewählt wurde.Pioniergeist, die Bandbreite von großem Kino, linearem Fernsehen und High-End-Drama für Streaming-Partner, kontinuierlich große Besucher- und Zuschauerzahlen, der Focus auf Qualität, die Zusammenarbeit mit herausragenden Kreativen und ein großartiges Team haben Wiedemann & Berg zu einem der erfolgreichsten Produktionshäuser in Deutschland gemacht - nominiert und ausgezeichnet u.a. mit Bambi, Bayerischer Fernsehpreis, Bayerischer Filmpreis, Deutscher Fernsehpreis, Deutscher Filmpreis, Goldene Kamera, Grimme-Preis, GQ Award, Europäischer Filmpreis, Academy Award, BAFTA, Romy und Golden Globe.