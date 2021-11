Mit Goldminenaktien war über den Sommer hinweg kaum etwas zu gewinnen gewesen. Doch aktuell arbeiten sich die Minenaktien wieder nach oben. Und mit ihnen der Best of Gold Miners Index. Das Gute an dem Index: Die beiden Schergewichte Kirkland Lake Gold und Endeavour Mining haben sich gut behauptet. Heute meldet Endeavour Mining Zahlen und kann erneut überzeugen.Der bereinigte Gewinn lag bei 0,61 Dollar je Aktie und damit über den Schätzungen der Analysten. Damit hat man die Prognosen erneut deutlich ...

