KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Drogerieunternehmen dm hat unter anderem auch dank eines kräftigen Schubs im Online-Handel seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. September) um 6,5 Prozent gesteigert. Die Erlöse wuchsen damit auf 12,3 Milliarden Euro (Vorjahr: 11,5), teilte das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe am Donnerstag weiter mit. Alleine in Deutschland erwirtschaftete dm mehr als neun Milliarden Euro - ein Plus von 5,8 Prozent. Zum Gewinn macht der Drogeriehändler traditionell keine Angaben.

Die Drogeriemarktkette ist in bislang 13 europäischen Ländern - Polen soll als 14. Land demnächst hinzukommen - mit mehr als 3800 Filialen vertreten, davon über 2000 in Deutschland. Im Geschäftsjahr 2020/21 hatte dm rund 110 Millionen Euro in sein deutsches Filialnetz gesteckt, weitere 120 Millionen sollen in den kommenden Monaten folgen und in Umbau und Neueröffnungen von Märkten fließen.