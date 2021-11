München (ots) -Der Reality-TV-Abonnement-Streamingdienst hayu von NBCUniversal ist jetzt in 27 Ländern auf allen Smart-TVs von LG Electronics verfügbarReality-TV-Fans, die ihre tägliche Dosis Drama mit The Real Housewives, Below Deck oder allen Staffeln von Keeping Up With the Kardashians sehen wollen, können dies jetzt einfacher als je zuvor tun.NBCUniversal gab bekannt, dass hayu - der werbefreie Abo-Video-on-Demand (engl. SVOD)-Dienst - ab sofort auf allen LG-Fernsehern mit webOS 4.0 bis webOS 6.0 verfügbar ist.Reality-TV-Liebhaber*innen in 22 Ländern können jetzt ihre Lieblings-Reality-Inhalte über die hayu-App ansehen. Damit haben Abonnent*innen in Deutschland und Österreich sowie Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Irland, Italien, Kanada, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien, der Tschechischen Republik und Ungarn mehr Möglichkeiten, den Dienst zu nutzen.Mit über 8.000 Episoden* von Top-Reality-TV-Inhalten richtet sich hayu an die breite Masse der Zuschauer*innen, die Fans des Reality-Genres sind. Der Dienst bietet eine große Auswahl mit einer Vielzahl von skriptlosen Subgenres in englischer Sprache, darunter: True Crime, Wohnen und Design, Dating, Kochen und Mode. Das breite Angebot von hayu ist einzigartig für Reality-Fans, und Abonnent*innen müssen sich keine Sorgen mehr um Spoiler machen, da die meisten US-Shows noch am Tag ihrer Ausstrahlung in den USA auf hayu verfügbar sind."Dies war ein unglaubliches Jahr für hayu: Wir feierten zahlreiche erfolgreiche Launches in neuen Gebieten und den die Ausweitung unseres weltweiten Vertriebsnetzwerks durch Partnerschaften mit Unternehmen und Geräteherstellern", kommentierte Hendrik McDermott, Managing Director, Direct-to-Consumer - Global. "Mit dieser spannenden Partnerschaft mit den Smart-TVs von LG Electronics erweitern wir unseren Vertrieb auf noch mehr Geräte und machen den Dienst für Reality-Fans noch zugänglicher, damit sie das beste Reality-TV einwandfrei und bequem sehen können."In zahlreichen Märkten hat sich hayu als der unverzichtbare Reality-Service etabliert. Reality-Fans auf der ganzen Welt können hayu ab sofort für EUR 4,99 pro Monat* abonnieren und sieben Tage lang kostenlos testen.*Die Anzahl der Episoden variiert in den einzelnen Märkten aufgrund der Lizenzbedingungen für die Inhalte und der jeweiligen Einschränkungen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.hayu.comInstagram: https://www.instagram.com/hayusocial/Facebook: https://www.facebook.com/hayuTwitter: https://twitter.com/hayuTikTok: https://www.tiktok.com/@hayusocialÜber hayuhayu von NBCUniversal ist der erste und einzige Abo-Reality-Video-on-Demand-Dienst seiner Art, der in 27 Märkten weltweit verfügbar ist: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Irland, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Philippinen, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn auf einer Vielzahl von Geräten (Mobiltelefone, Tablets, Laptops, angeschlossene Fernsehgeräte und ausgewählte Konsolen) unter www.hayu.comSendungen und Episoden können heruntergeladen und unterwegs angesehen werden, darunter Keeping Up With the Kardashians und seine Ableger sowie die Serien The Real Housewives, Below Deck und Million Dollar Listing. Die meisten US-Sendungen werden am Tag ihres US-Starts in den Dienst aufgenommen.Über NBCUniversalNBCUniversal ist eines der weltweit führenden Medien- und Unterhaltungsunternehmen in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Unterhaltung, Nachrichten und Informationen für ein globales Publikum. NBCUniversal besitzt und betreibt ein wertvolles Portfolio von Nachrichten- und Unterhaltungsfernsehsendern, eine führende Kinofilmgesellschaft, bedeutende Fernsehproduktionsbetriebe, eine führende Fernsehsendergruppe, weltbekannte Themenparks und einen erstklassigen werbegestützten Streamingdienst. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der Comcast Corporation.Pressekontakt:Manisha Alexandra Joshi, M.A.Busniess DirectorM +43-664-80869118manisha.joshi@ketchum.atOriginal-Content von: hayu, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150593/5070353