FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 179 Euro belassen. Eine nähere Betrachtung der Übernahme der US-Beratungsfirma Institutional Shareholder Services (ISS) bringe mehr Licht in den Zukauf, der zuerst noch unterbewertet worden sei, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Amerikaner hätten die Erwartungen seit der Transaktion deutlich übertroffen./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 07:40 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005810055

