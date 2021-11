DJ Regionalitätspreis für BioBloom - Bio CBD- und Hanfproduzent BioBloom sicherte sich die Trophäe der Bezirksblätter Burgenland

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Apetlon/Oberwart (pts035/11.11.2021/12:20) - Regionalität ist den Bezirksblättern Burgenland einmal pro Jahr einen Preis wert. Heuer konnte sich der burgenländische Bio CBD- und Hanfproduzent BioBloom eine Trophäe sichern. Regionalität steht bei Biobloom seit der Gründung 2016 hoch im Kurs. Als grünes Unternehmen, Bio Austria Qualitätspartner und im Sinne der Nachhaltigkeit produziert der erfolgreiche Bio CBD-Produzent seine Hanfprodukte ausschließlich aus den Hanfpflanzen, die auf den biozertifizierten BioBloom-Feldern wachsen. Diese befinden sich im ehemaligen Schwemmgebiet des Neusiedler Sees und somit in unmittelbarer Nähe zum Unternehmenssitz in Apetlon (Nordburgenland). Auch die weiteren Inhaltsstoffe der BioBloom Naturprodukte werden bestmöglich regional und in Bio-Qualität bezogen.

"Wir produzieren hochwertige Naturprodukte für die Gesundheit der Menschen. Da ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir biologisch, regional und nachhaltig produzieren!", so die BioBloom-Geschäftsführer Elisabeth Denk und Christoph Werdenich.

Die beiden konnten die künstlerisch-kreativ gestaltete Regionalitätspreis-Trophäe am 5. November 2021 in Oberwart entgegennehmen. Überreicht wurde sie vom ehemaligen Landwirtschaftsminister und aktuellen Präsidenten der burgenländischen Landwirtschaftskammer Nikolaus Berlakovich.

BioBloom produziert seit 2016 Bio CBD-, Hanf- und Naturprodukte. Das Unternehmen beschäftigt 25 fix Angestellte, während der Erntesaison bis zu 100 Mitarbeiter. BioBloom-Produkte sind europaweit im teilnehmenden Fachhandel sowie im eigenen Onlineshop und sogar in Japan erhältlich.

(Ende)

Aussender: BioBloom GmbH Ansprechpartner: Mag.a Katharina Zedlacher Tel.: +43 660 5708072 E-Mail: katharina@biobloom.at Website: www.biobloom.at

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20211111035 ]

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2021 06:21 ET (11:21 GMT)