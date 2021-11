DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Einzigartige Produktionsanlage für Pflanzenproteine von Burcons JV Merit Functional Foods kommerziell startklar



11.11.2021 / 13:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Einzigartige Produktionsanlage für Pflanzenproteine von Burcons JV Merit Functional Foods kommerziell startklar

Vancouver, British Columbia, Kanada, 10. November 2021 - Burcon NutraScience Corporation ("Burcon" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BRCN), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher Proteine für Lebensmittel und Getränke, freut sich bekannt zu geben, dass die neue 8.700 qm große Anlage seines Joint-Venture-Partners Merit Functional Foods in Winnipeg, Manitoba, Kanada, für den kommerziellen Betrieb bereit ist und seine erstklassigen Erbsen- und Rapsproteine an führende Lebensmittel- und Getränkekunden liefern kann. "Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf Burcons Weg als Pionier in der Entwicklung neuartiger pflanzlicher Proteinzutaten", sagte Johann F. Tergesen, Präsident und Chief Executive Officer von Burcon. Er fügte hinzu: "Die neue Anlage von Merit ist nun in der Lage, führende Lebensmittel- und Getränkekunden mit den reinsten Erbsen- und Rapsproteinen zu beliefern, welche für den Einsatz in pflanzlichen Anwendungen verfügbar sind." Der Bau der neuen, einzigartigen Produktionsanlage für pflanzliche Proteine von Merit wurde im Dezember 2020 abgeschlossen. Im Laufe des Jahres 2021 konzentrierten sich die Ingenieure, Techniker und das Management von Merit auf die Inbetriebnahme der Anlage, wozu Planung, Dokumentation, Ablaufsteuerung, Tests, Anpassung, Überprüfung und Schulung gehörten, damit die Anlage als voll funktionsfähiges, einheitliches System arbeitet. Die Produktionskapazität bei Merit ist jetzt in einem Stadium, in dem Merits Team der Meinung ist, dass es bei der Inbetriebnahme der Gesamtanlage weitgehend noch um "Feinabstimmung" geht, in der die zahlreichen Verfahrenseinheiten, die zusammen die Gesamtproduktionskapazität bilden, individuell ausbalanciert werden. Merit produziert unter Burcons Lizenz eine Reihe innovativer Erbsen- und Rapsprotein-Zutaten sowie eine Reihe maßgeschneiderter Proteinmischungen unter der Marke MeritPro. Merit beliefert jetzt führende Lebensmittel- und Getränkekunden mit seinem kompletten Sortiment an Erbsen- und Rapsprotein-Zutaten und geht davon aus, dass das Unternehmen mit dem Hochfahren der Produktion in der Lage sein wird, größere Aufträge aus seiner wachsenden Vertriebspipeline zu erfüllen. Merit ist die erste und einzige kommerzielle Anlage der Welt, die in der Lage ist, aus Raps, der zweitgrößten Ölsaat der Welt, Protein in Lebensmittelqualität herzustellen. Burcon ist davon überzeugt, dass die Rapsproteine von Merit, die einen neuen und aufregenden Einstieg in den Bereich der pflanzlichen Proteine darstellen, und die Erbsenproteine von Merit perfekt positioniert sind, um eine nachhaltige und umweltfreundliche Möglichkeit zur Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung zu bieten. Qualität und Lebensmittelsicherheit waren ein fester Bestandteil der Planung und des Baus von Merits Anlage, weshalb das Unternehmen vor kurzem eine AA-Bewertung des British Retail Consortium ("BRC") für die globale Lebensmittelsicherheit erhalten hat. Das BRC ist ein weltweit führendes Programm für Lebensmittelqualität und -sicherheit, seine Audits zur Lebensmittelsicherheit gelten als Goldstandard für Lebensmittel- und Getränkehersteller auf der ganzen Welt. Darüber hinaus sind die Inhaltsstoffe von Merit gemäß dem Non-GMO Project als gentechnikfrei gekennzeichnet, sie sind glutenfrei und als koscher und halal zertifiziert. Dies hilft Marken dabei, Etikettenaussagen zu machen, die den Bedürfnissen der Verbraucher in Bezug auf Allergene und Lebensstil entsprechen. Das einzigartige und geschützte Membranfiltrationsverfahren, das von Burcon lizenziert wurde und von Merit in der neuen Anlage eingesetzt wird, entfernt Verunreinigungen und erzeugt geschmacksintensive Produkte ohne den pflanzlichen Beigeschmack, der traditionell mit Pflanzenproteinen in Verbindung gebracht wird. Merit unternimmt auch Schritte, um für seine Kunden eine transparente Lieferkette zu gewährleisten, mit Zutaten, die ausschließlich in Kanada angebaut und hergestellt werden. In Anbetracht der wachsenden Besorgnis über die Herkunft der Inhaltsstoffe sind diese kürzeren Wege bei der Lebensmittelproduktion für Marken und Verbraucher gleichermaßen attraktiv. Merits Portfolio an pflanzlichen Proteinzutaten umfasst eine Reihe innovativer Erbsenproteine und die erste auf dem Markt erhältliche Reihe von Rapsproteinen, die den Kunden in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie die Möglichkeit bieten, Proteine mit hervorragendem Geschmack, Funktion und Nährwert zu verwenden. Zu den Erbsenproteinen von Merit gehören Peazazz(R) und Peazac(R), zu den Rapsproteinen Puratein(R) C, Puratein(R) HS und Puratein(R) G. Merit ist auch das erste Unternehmen, das dem Markt maßgeschneiderte Lösungen für Erbsen- und Rapsproteine über seine MeritPro Solutions-Plattform anbietet, die einen höheren Gehalt an pflanzlichen Proteinen in Formulierungen ermöglicht, einschließlich eines Aminosäureindex PDCAAS von 1,0. Mit dieser Plattform bewertet das Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens die individuellen Ernährungsziele, funktionalen Anforderungen, Verarbeitungsaspekte und sensorischen Ergebnisse der Kunden, um das effektivste Mischungsverhältnis aus Erbsen- und Rapsprotein zu ermitteln. Die vollständige Meldung von Merit Functional Foods finden Sie hier. Über Burcon NutraScience Corporation Burcon ist ein weltweiter Technologieführer bei der Entwicklung von pflanzlichen Proteinen für Lebensmittel und Getränke. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Formulierung hochreiner Proteine mit überlegener Funktionalität, Geschmack und Nährwert hat Burcon ein umfangreiches Patentportfolio für seine neuartigen pflanzlichen Proteine aus Erbsen-, Raps-, Soja-, Hanf- und Sonnenblumenkernen sowie anderen pflanzlichen Quellen erworben. Im Jahr 2019 wurde die Merit Functional Foods Corporation ("Merit Foods") von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelindustrie gegründet. Merit Foods hat seitdem eine hochmoderne Proteinproduktionsanlage in Manitoba, Kanada, errichtet, die unter Lizenz von Burcon erstklassige Erbsen- und Rapsproteine für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie produziert. Weitere Informationen finden Sie auf www.burcon.ca.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Das TSX hat die Inhalte der hierin enthaltenen Informationen nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit des Inhalts. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen können durch Wörter wie "vorwegnehmen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "Schätzung", "Erwarten", "Glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "kann", "sollte", "könnte", "werden" und ähnliche Verweise auf zukünftige Zeiträume identifiziert werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme historischer Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Zeitpunkt der Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq, die fortgesetzte Notierung an der Toronto Stock Exchange, den Rückzug aus der OTCQB, den Shareholder Value, die Sichtbarkeit und Liquidität des Unternehmens, die Entwicklung des Unternehmens in der Lebensmittelindustrie, das Portfolio des Unternehmens an geistigem Eigentum und Merit Foods. Es kann nicht sicher sein, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Plänen und Erwartungen von Burcon abweichen, sind der Erhalt aller behördlichen Genehmigungen für die Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der Nasdaq; Dauer und Auswirkungen von COVID-19; die tatsächlichen Ergebnisse von Geschäftsverhandlungen; Marketingaktivitäten; ungünstige allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen; regulatorische Änderungen; und andere Risiken und Faktoren, die hierin und von Zeit zu Zeit in den Von Burcon bei Wertpapieraufsichtsbehörden und Börsen eingereichten Anmeldungen aufgeführt sind, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Burcons jährlichem Informationsformular für das am 31. März 2020 abgelaufene Jahr und der anderen öffentlichen Anmeldungen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden bei SEDAR bei www.sedar.com und bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf EDGAR auf www.sec.gov. Diese Liste enthält keine erschöpfenden Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen des Unternehmens auswirken können. Jede zukunftsgerichtete Erklärung oder Information spricht nur ab dem Datum, an dem sie abgegeben wurde, und, sofern dies nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich ist, lehnt Burcon jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder auf andere Weise. Obwohl Burcon die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnen, für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für die zukünftige Wertentwicklung, und dementsprechend sollten sich Anleger nicht auf solche Aussagen verlassen. Industriekontakt

Paul Lam

Manager, Business Development und IRO

Burcon NutraScience Corporation

Tel (604) 733-0896, gebührenfrei (888) 408-7960

plam@burcon.ca www.burcon.ca



Investorenkontakt

James Carbonara

Hayden IR

Tel (646) 755-7412

james@haydenir.com Medienkontakt:

Steve Campbell, APR

President

Campbell & Company Public Relations

Tel (604) 888-5267

TECH@CCOM-PR.COM Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

11.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de