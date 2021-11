Der KYC-Prozess soll Geldwäsche und anderen illegalen Finanzgeschäften vorbeugen. Aber was genau wird dabei überprüft? Und wer rutscht ins Visier der Prüfer:innen? Sechs Fragen und Antworten zum Know-your-Customer-Prinzip. Was bedeutet KYC? KYC ist die Abkürzung für "Know your Customer", einer Identifizierung der Kund:innen von Kreditinstituten oder anderen Unternehmen. Dahinter verbirgt sich ein Regelung aus dem Geldwäschegesetz, nach der Banken die persönlichen und die Geschäftsdaten ihrer Kund:innen prüfen sollen. Die Identifikation der Kund:innen und ihrer Geldströme soll verhindern, dass Geld aus illegalen ...

