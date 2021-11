Das neu gegründete InsurTech Panda bietet gemeinsam mit dem Versicherer ELEMENT Tierversicherungen an. So vertreibt das Berliner Unternehmen die digitale Hunde-Schutz-Suite von ELEMENT. Beim nachhaltigen Ansatz von Panda fließt ein Teil der Prämieneinnahmen in den Tier- und Umweltschutz. Der digitale Versicherer ELEMENT kooperiert künftig mit dem neuen Berliner InsurTech Panda. Das vor Kurzem gegründete Unternehmen vertreibt die digitale Hunde-Schutz-Suite von ELEMENT. Neben einer Hundehalterhaftpflicht ...

