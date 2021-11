Nach sehr enttäuschenden Quartalszahlen trennen sich Anleger vermehrt von der Beyond Meat-Aktie. Im Xetra-Handel crasht die Aktie des US-Fleischersatzherstellers zeitweise zweistellig.

Die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat befindet sich auf Talfahrt. Das Unternehmen hatte Anleger mit schlechten Quartalszahlen und einer schwachen Geschäftsprognose enttäuscht. Im Xetra-Handel steht die Aktie derzeit mehr als 21 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 66,22 Euro (Stand:11.11.2021, 12:48 Uhr).

Im dritten Quartal 2021 erwirtschaftete Beyond Meat einen Umsatz von 106,4 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies zwar einem Anstieg von fast 13 Prozent (Q3 2020: 94,4 Millionen US-Dollar). Doch Beyond Meat ist deutlich höheres Wachstum gewöhnt. Analysten hatten mit einem Umsatz in Höhe von 109,2 Millionen US-Dollar gerechnet.

Im dritten Quartal dieses Jahres fiel unterm Strich bei Beyond Meat ein Verlust von 54,8 Millionen US-Dollar an. Im Vorjahreszeitraum hatte der Verlust lediglich bei 19,3 Millionen US-Dollar gelegen.

Je Aktie verbuchte Beyond Meat im Q3 2021 einen Verlust von 0,87 US-Dollar. Im Vorjahresquartal waren es nur 0,31 US-Dollar Verlust je Aktie gewesen.

Für das vierte Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 85 bis 110 Millionen US-Dollar - Analysten hatten rund 130 Millionen US-Dollar erwartet.





Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US08862E1091