Hallo zu einem neuen "eMobility Update". Das sind die News und Highlights der Elektromobilität: Rivian platziert Aktien an der Wall Street ++ Fastned erhöht die Preise ++ VW plant Elektro-Werk nahe Wolfsburg ++ E.ON nimmt HPC-Anlage an der A9 in Betrieb ++ Porsche plant 10-15 deutsche Ladeparks ++ #1 - Rivian feiert Debüt an der US-Börse Der US-amerikanische Elektroauto-Hersteller Rivian hat seinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...