Köln (ots) -- Die bisherige Fertigungsleiterin Sara Gielen wird zum 1. Dezember neue Werkleiterin des Ford-Werks in Saarlouis- Sara Gielen folgt auf Jürgen Schäfer, der zum Jahresende in den Ruhestand gehen wird- Sie ist bereits die zweite Frau, die das Saarlouiser Ford-Werk leitetWechsel der Werkleitung bei Ford in Saarlouis: Sara Gielen leitet vom 1. Dezember 2021 an das Ford-Werk. Die 49-Jährige übernimmt den Posten von Jürgen Schäfer, der sich nach 35 Jahren bei Ford zum 31. Dezember 2021 in den Ruhestand verabschieden wird.Sara Gielen begann Ihre Karriere bei Ford im Jahr 2000 als Launch-Koordinatorin im belgischen Genk und bekleidete seitdem verschiedene Führungspositionen im europäischen Fertigungsbereich. So leitete sie im Kölner Ford-Werk bereits die Endmontage (2014 bis 2019) sowie das Presswerk und den Karosseriebau (2019 bis 2020). Vor ihrem Wechsel nach Saarlouis war sie stellvertretende Werkleiterin der Kölner Fiesta Fertigung. Im Saarlouiser Werk verantwortete sie zunächst seit Januar dieses Jahres die Ford Focus Fertigung. Nun folgt sie auf Jürgen Schäfer, der die Werkleitung im November 2019 nach dem gesundheitsbedingten Ausscheiden von Kerstin Lauer übernommen hatte und davor das Kölner Motorenwerk leitete. Damit ist Sara Gielen bereits die zweite Frau an der Spitze des Werks in SaarlouisIhr Studium der Produktionstechnik hat die gebürtige Belgierin Sara Gielen 1996 an der Escola Superior De Tecnologia in Setubal in Portugal abgeschlossen. Zudem erwarb die Ingenieurin 2002 berufsbegleitend den Master of Business Administration (MBA) an der Universität im belgischen Hasselt.Sara Gielen wurde am 9. November 1972 in Hasselt geboren, sie ist verheiratet und hat zwei Töchter. In ihrer Freizeit hält Sara Gielen sich mit Joggen und Rennradfahren fit, sie kocht sehr gerne und bezeichnet sich als leidenschaftliche Heimwerkerin.