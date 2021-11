Ebay Ads hat untersucht, wann Onlinehändler die Kund:innen am besten erreichen und welche Produkte wann gekauft werden. Deutlich wird auch wieder, dass Geschenkesuche und -kauf sich über längere Zeit hinziehen können. Mit der Cyber-Week vom 22. bis 29. November steht rund um den Black Friday am 26. November der große Start des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts an. Doch was für die Konsument:innen in jedem Jahr eine beliebte Gelegenheit ist, kurz vor dem Fest das ein oder andere Schnäppchen zu schlagen, bedeutet für Marken und Händler:innen einen echten Umsatzbringer. Klar ist aber auch: Nur wer es in dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...