Nachdem der Bitcoin und viele Altcoins zuletzt neue Höchststände markiert haben, dominieren am Kryptomarkt am Donnerstagnachmittag die roten Vorzeichen. Anleger sollten die kurzfristigen Gewinnmitnahmen allerdings nicht überbewerten, sondern eher als Chance für den (Nach-) Kauf werten.Angesichts der rasant steigenden Inflation in den USA und den befürchteten Auswirkungen auf die Aktienmärkte suchen private und institutionelle Investoren händeringend nach Anlage-Alternativen, um sich gegen die Geldentwertung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...