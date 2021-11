Hamburg (ots) -FREE NOW, Europas größter Mobilitätsanbieter, erweitert seine Verfügbarkeit in Deutschland. Gemeinsam mit Micromobility-Experte TIER vollzieht FREE NOW den nächsten strategisch wichtigen Schritt und startet sein multimodales Konzept in diesen Tagen in 34 neuen Städten. In einigen davon ist FREE NOW bereits mit seinem Taxi-Angebot umfassend verfügbar, in anderen geht der Anbieter hingegen gemeinsam mit der Integration der TIER eScooter Flotte komplett neu in den Markt. Die eScooter lassen sich dann über die FREE NOW App buchen, ein neuer Account ist nicht notwendig. Auch der Bezahlvorgang kann über die FREE NOW App abgeschlossen werden.Nächster Meilenstein: FREE NOW jetzt mit über 100.000 Shared ServicesMit der Integration der neuen Städte steigt die Zahl der bei FREE NOW verfügbaren Micromobility-Services rapide an. Insgesamt können Nutzer*innen europaweit jetzt auf mehr als 100.000 Shared Services über die FREE NOW App zugreifen. Alexander Mönch, Deutschland-Chef von FREE NOW sagt dazu: "Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Plattform gemeinsam mit unserem Partner TIER zum Jahresende noch einmal massiv ausbauen. In einigen Märkten wie z.B Hannover oder Dortmund haben wir bereits ein starkes Taxi-Angebot. Jetzt können wir unserer Zielgruppe mit eScootern eine schnelle und unkomplizierte Alternative für die letzte Meile anbieten."Während FREE NOW sein Portfolio in einigen Städten weiter ausbaut, bringt Europas größter Mobilitätsanbieter in Städten wie Flensburg oder Heidelberg seinen Service gemeinsam mit TIER erstmalig an den Start: "In einigen Märkten, in denen wir mit unserem Partner TIER starten, gibt bisher wenige bis keine angeschlossenen FREE NOW Fahrer. Natürlich wollen wir unser Angebot hier weiter skalieren. Aus diesem Grund freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit TIER erste Schritte gehen, unseren Service erweitern und unseren Kundinnen und Kunden noch mehr Mobilität über unsere App anbieten können," ergänzt Alexander Mönch.Auch Jan Halberstadt, Deutschland-Chef von TIER, sieht in der gemeinsamen Expansion mit FREE NOW großes Potenzial: "Der Ausbau unserer bestehenden Partnerschaft mit FREE NOW ist ein wichtiger Schritt, um den Zugang zu multimodalen Mobilitätslösungen in ganz Deutschland weiter auszubauen. Mit der Integration unserer E-Scooter und E-Bikes in zahlreichen weiteren deutschen Städten wollen wir gemeinsam dafür sorgen, dass neue Mobilitätsformen zum alltäglichen und selbstverständlichen Bestandteil im Mobilitätsmix der Menschen werden und damit die Mobilität zum Guten zu verändern."Münster: Neben TIER eScootern auch eBikes über FREE NOW verfügbarWährend FREE NOW und TIER in den meisten Städten mit der Integration der eScooter starten, wird es in der Fahrrad- und Universitätsstadt Münster eine zusätzliche Buchungsoption geben. Ab sofort können Nutzer*innen auch TIER eBikes über FREE NOW reservieren. Münster ist damit nach München die zweite Stadt, in der FREE NOW gemeinsam mit Partner TIER eBikes anbietet. Insgesamt können damit 800 Pedelecs über FREE NOW gebucht werden.Mit der heutigen Expansion können Kund*innen in knapp 50 Städten auf das gemeinsame Angebot von FREE NOW und TIER zugreifen.In diesen Städten ist das Angebot von TIER ab dieser Woche auch über FREE NOW verfügbar:Bielefeld, Bochum, Bonn, Braunschweig, Darmstadt, Dortmund, Erlangen, Flensburg, Fürth, Gelsenkirchen, Gütersloh, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herford, Hildesheim, Ingolstadt, Kaiserslautern, Kassel, Kiel, Ludwigsburg, Ludwigshafen, Mainz, Mannheim, Mönchengladbach, Mülheim, Münster, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Reutlingen, Saarbrücken, Ulm, Neu-Ulm und Wiesbaden.Pressekontakt:FREE NOWChristoph WeferlingPR Manager Germany/AustriaTelefon: +49 (0) 171 68 33 421E-Mail: christoph.weferling@free-now.comOriginal-Content von: FREE NOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135702/5070744