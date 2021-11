Daimler will ein Recycling-Werk errichten, um wertvolle Rohmaterialien zu sichern und neu zu nutzen. Das kündigte Vorstandschef Ola Källenius auf einer Branchenkonferenz des "Handelsblatts" an. "Wir werden auch selber eine Recycling-Fabrik bauen, damit wir diese Technologie beherrschen und auch können", so Källenius. Einzelheiten zu der Fabrik nannte der Manager nicht. Daimler wolle den Anteil von wiederverwerteten Teilen in seinen Autos schrittweise erhöhen, kündigte der Vorstandsvorsitzende an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...