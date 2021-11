Berlin - Der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das bestätigte ein Sprecher der hessischen CDU-Landtagsfraktion am Donnerstagnachmittag.



Demnach wird der CDU-Kreisverband Gießen, Brauns Heimatverband, ihn am Freitagnachmittag offiziell nominieren. Braun selbst werde dem hessischen CDU-Landesvorstand und auch dem Präsidium am Freitagmittag die Gründe für seine Bewerbung vorstellen. Einen Beschluss durch den Landesvorstand werde es nicht geben, um der vereinbarten Mitgliederbefragung nicht vorzugreifen, so der Sprecher. Braun ist damit der erste offizielle Bewerber für den CDU-Bundesvorsitz.



Gesundheitsminister Jens Spahn hatte am Mittwoch verkündet, nicht antreten zu wollen. Bis zum 17. November können noch Nominierungen eingereicht werden.

