München (ots) -Seit 2005 spielt Oliver Korittke den schüchtern-verschrobenen Steuerprüfer "Ekki Talkötter" in der Krimi-Serie "Wilsberg". Er trifft zum Wochenstart von "Wer weiß denn sowas?" auf seinen Schauspielerkollegen Henry Hübchen, der unter anderem für seine unvergessene Rolle im Film "Alles auf Zucker!" den Deutschen Filmpreis gewonnen hat.Am Dienstag treffen sich zwei Rede-Profis im "Wer weiß denn sowas?"-Studio: Die studierte Rechtsanwältin und Autorin Laura Karasek moderiert ihre Sendung "Zart am Limit" auf ZDFneo. Ihr Kollege, der Journalist und ehemalige Radiomoderator Steffen Hallaschka, ist seit 2011 das Gesicht von "stern TV". Wie schlagen sich die beiden Talkshow-Master, wenn sie nicht selbst die Fragen stellen, sondern beantworten müssen?Profitänzerin Renata Lusin und ihr Tanzpartner, der isländische Ex-Profi-Kicker Rúrik Gíslason, waren die Sieger der RTL-Show "Let's Dance". Kurz bevor sie auf bundesweite Tanz-Tour gehen, tänzelt das Paar am Mittwoch hoffentlich leichtfüßig durch die Quizfragen, die sich hinter der "Wer weiß denn sowas?"- Ratewand verbergen.In ihrer Wissensshow "clever!" betrachteten Barbara Eligmann und Wigald Boning anhand von Experimenten auf humorvolle Weise Alltagsphänomene und gingen wissenschaftlichen Fragen auf den Grund. Wie clever sich die Moderatorin und der Comedian beim Erraten kniffliger Fragen anstellen, erleben die Zuschauer am Donnerstag.Zum Wochenausklang treten zwei echte Kerle zum Wettraten an: Die Schauspieler Tom Wlaschiha ("Game of Thrones", "Das Boot") und Henning Baum ("Der letzte Bulle") wollen an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton Fragen wie diese richtig beantworten:Warum werden traditionellerweise am Ende einer Weinrebenreihe Rosenstöcke gepflanzt?a) sie dienen als Frühwarnsystem für Pflanzenkrankheiten.b) ihre Stacheln schrecken Wildtiere ab.c) Rosen geben reifungsfördernde Stoffe über die Luft ab.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 15. bis 19.11.2021 im Überblick:Montag, 15.November - Oliver Korittke und Henry HübchenDienstag, 16. November - Laura Karasek und Steffen HallaschkaMittwoch, 17. November - Renata Lusin und Rúrik GíslasonDonnerstag, 18. November - Barbara Eligmann und Wigald BoningFreitag, 19. November - Tom Wlaschiha und Henning BaumWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5070806