Google weitet sein Open-Source-Mentoring-Programm "Google Summer of Code" deutlich aus und öffnet es für alle interessierten Entwickler:innen. Bisher war eine Teilnahme ausschließlich Studierenden vorbehalten. Den "Google Summer of Code", kurz GSoC gibt es seit 2002. Das Programm zielt darauf ab, mehr Entwickler:innen für die Mitwirkung an Open-Source-Projekten zu begeistern. In den 17 Jahren seit Bestehen hat der Coding-Sommer bereits über 18.000 Universitätsstudierende aus 112 Ländern mit Open-Source-Projekten vernetzt. Im Kern ist der GSoC ein Mentorenprogramm, das Entwickler:innen und andere ...

