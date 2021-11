München (ots) -Wie würdest du ein Date bei dir Zuhause gestalten?Jana Ina: Hätte ich ein Date zuhause, würde ich auf jeden Fall kochen. Das finde ich gut. Also wir wissen ja in der Küche finden die besten Gespräche statt. Das ist tatsächlich so! Dann würde ich einfach schön kochen. Auch schon mit meinem Date Partner so ein bisschen ins Gespräch kommen Da kann man schon so darüber reden "Was isst du gerne? Welche Richtung kochst du selber?" Das geht dann alles von alleine und das ist echt cool sich einfach danach hinzusetzen, in Ruhe zu essen. Also ich finde das ist das Perfekte so für das erste Date zuhause. Das Beste ist dann einfach gemeinsam kochen und danach das Essen gemeinsam genießen.Was sollte bei einem Date Zuhause auf jeden Fall vermieden werden?Jana Ina: Also beim Date zuhause sollte auf jeden Fall vermieden werden, dass zum Beispiel die Mutter oder der Vater auftaucht. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein peinlicher Moment ist. Nicht direkt am ersten Tag. Und ganz wichtig! Wer ein Date zuhause hat muss vorher putzen und aufräumen! Das ist ein absolutes No-Go, wenn man ein Date zuhause hat und das Haus sieht chaotisch aus, oder das Bad ist nicht geputzt. Also das geht gar nicht! Sobald einer nach Hause kommt, muss alles ordentlich sein.Wenn ihr euch - wie während der Lockdowns - nur Zuhause treffen könntet, lieber bei ihm oder lieber bei dir?Jana Ina: Also, wenn wir uns nur zuhause treffen könnte, dann würde ich sagen lieber bei mir. Weil dann fühle ich mich sicherer. Ich weiß dann wo alles ist, ich weiß, wie das funktioniert. Ich könnte theoretisch auch sagen, so das Date so langsam zum Ende führen, und sagen "Ich muss morgen früh früh aufstehen und arbeiten, tschüss!" also ich fühl mich dann zuhause sicherer.Würdest du dich für ein Date Zuhause oder eher auswärts verabreden?Jana Ina: Also beim Date würde ich mich immer auswärts verabreden. Das ist finde ich so am besten für den ersten Moment - ich kenne die Person ja noch nicht wirklich. Ich weiß nicht, was das für ein Mensch ist. Also ich würde ungerne direkt beim ersten Date den anderen zu mir nach Hause bringen. Einfach ein Platz, wo wir wissen ich bin da nicht alleine, ich kann mich unterhalten. Und falls es schief geht kann ich auch ganz schnell abhauen, das ist immer wichtig (lacht).Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5070823