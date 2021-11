Anzahl von Konten mit eingezahltem Kapital seit 31. Dezember 2020 dank wirksamer Marketinginitiativen um 23-Faches gestiegen

TSX: VOYG

OTCQX: VYGVF

Frankfurter Börse: UCD2

New York, 10. November 2021. Voyager Digital Ltd. (TSX: VOYG, OTCQX: VYGVF, FRA: UCD2) ("Voyager" oder das "Unternehmen"), eine der am schnellsten wachsenden, börsennotierten Kryptowährungsplattformen in den USA, gab heute bekannt, dass sie die Marke von einer Million Konten auf ihrer Plattform überschritten hat - eine Steigerung um das 23-Fache gegenüber dem 31. Dezember 2020, als sie 43.000 Konten hatte bzw. eine Steigerung von 135.000 Konten gegenüber dem 30. September 2021. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es die Marke von 2,7 Millionen verifizierten Nutzern überschritten hat.

"Das Erreichen von einer Million Konten mit eingezahltem Kapital ist ein unglaublicher Meilenstein für Voyager", sagte Steve Ehrlich, CEO und Co-Founder von Voyager. "Unsere Strategie, unser Hauptaugenmerk im Septemberquartal auf unser Treueprogramm und die Kundenakquise zu richten, hat sich für uns ausgezahlt, zumal wir weiterhin Marktanteile gewinnen, was sich in unseren gestiegenen App Store-Rankings widerspiegelt."

In etwas mehr als zehn Monaten ist Voyager bedeutsame Marketingpartnerschaften eingegangen, einschließlich einer Partnerschaft mit den Profisportlern Landon Cassill und Rob Gronkowski sowie einer fünfjährigen integrierten Partnerschaft mit dem NBA-Team Dallas Mavericks. Darüber hinaus ist Voyager kürzlich eine Partnerschaft mit Fundstrat und dessen renommiertem und preisgekröntem Co-Founder und Branchenexperten Tom Lee sowie mit Market Rebellion unter der Leitung von Jon und Pete Najarian eingegangen.

"Unsere Fokussierung auf die Voyager-Community und den Aufbau eines soliden Treueprogramms, von dem die Verbraucher profitieren, hebt Voyager von der Konkurrenz ab", sagte Ehrlich. "Da Kryptowährungen immer mehr an Bedeutung gewinnen, werden wir die Voyager-App mit wertvollen Tools zur Vermögensbildung erweitern, um Kryptowährungen tatsächlich für alle zugänglich zu machen."

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FRA: UCD2) ist eine schnellwachsende, börsennotierte Plattform für Kryptowährungen, die 2018 in den USA gegründet wurde, um dem Markt Wahlmöglichkeiten, Transparenz und Kosteneffektivität zu bieten. Voyager bietet eine sichere Methode, mehr als 60 verschiedene Krypto-Assets über eine einfach zu bedienende mobile Anwendung zu handeln und Erträge von bis zu 12 Prozent jährlich auf mehr als 30 Kryptowährungen zu erzielen. Durch sein Tochterunternehmen Coinify ApS bietet Voyager sowohl Kunden als auch Händlern weltweit Lösungen für die Bezahlung mit Kryptowährungen an. Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter https://www.investvoyager.com.

Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Medienkontakt:

Voyager Digital, Ltd.

Michael Legg

Chief Communications Officer

(212) 547-8807

mailto:mlegg@investvoyager.com

Voyager Public Relations Team

mailto:pr@investvoyager.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62597Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62597&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92919V1085Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA92919V1085