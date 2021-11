Bis Ende Oktober hing Cancom an der Hürde von rund 57,00 Euro fest, konnte diesen Widerstand jedoch kurz darauf dynamisch überwinden und stieg folglich an sein favorisiertes Kursziel gelegen 138,2 % Fibonacci-Retracement um 62,00 Euro an. Seit Anfang dieses Monats läuft in der Aktie eine abwärts gerichtete Konsolidierung, die sehr stark an eine bullische Flagge erinnert und aus wellentechnischer Auswertung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...