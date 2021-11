Die Hamburger verkaufen 10 Mio. Stammaktien in Form von 20 Mio. ADS-Zertifikaten oder umgerechnet 435 Mio. $ brutto. Das ergibt ein Grundkapital von 175,1 Mio. € am Ende. Marktwert für EVOTEC somit 6,8 Mrd. €. Das Ziel ist nachvollziehbar:In der New Yorker Börsennotiz liegt mehr Fantasie. Die deutschen Analysten tun sich mit der Bewertung von Wirkstoffen schwer. Insbesondere für die Beurteilung der Pipeline für die eigene Forschung und die Kombination mit Joint Ventures mit anderen großen Pharmaadressen. Einziger privater Großaktionär ist Roland Oetker, der mithält. EVOTEC ist weder mit dem KGV noch einem Buchwert zu bewerten, sondern ausschließlich mit dem Wert der Pipeline. Angebliche Insider rechnen mit zunächst theoretischen Werten von 9 bis 9,5 Mrd. €. Der genannte Erlös fließt voll in die Forschung.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 45! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 45:Themen u.a.:++ Die Fed kreiert eine sehr überlegte Kehrtwende++ Die Windkraft ist blockiert++ Ist HENKEL jetzt schon ein Kauf?++ MAINZ BIOMED startete soeben in New York++ Die LUFTHANSA-Wette wird griffiger++ London schaut auf ROLLS-ROYCE++ Die größten Pharmakonzerne der Schweiz werden umgebautIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info