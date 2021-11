Hamburg (ots) -Ein Ayurveda-Heilbad in der Provinz Schleswig-Holsteins: Ob diese Idee des Betrüger-Pärchens Daniela und Mathias (Johanna Christine Gehlen und Sebastian Bezzel) wirklich Tourist*innen nach Österbrarup lockt, zeigt die Culture-Clash-Komödie "Da is' ja nix - Hochstapeln geht immer". Vor rund einem Jahr war sie als Miniserie im NDR Fernsehen zu sehen und sehr erfolgreich in der ARD Mediathek: Die sechs Folgen wurden allein dort 1,844 Millionen Mal abgerufen. Zur ARD-Themenwoche "Stadt.Land.Wandel" kehrt der Stoff zurück: als 90-minütiger Spielfilm, durch den Sebastian Bezzel jetzt als Erzähler mit Off-Stimme führt. Am Sonnabend, 13. November, läuft "Da is' ja nix" um 20.15 Uhr im NDR Fernsehen. Bereits jetzt ist der Film (https://www.ardmediathek.de/video/da-is-ja-nix/da-is-ja-nix-hochstapeln-geht-immer-oder-themenwoche-2021/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS84OTZjYjRkYi0yMDM2LTRkZDgtYjVjZC04NTJhNDIwYjY0ZTU/) in der ARD Mediathek zu sehen.Die Story: Nachdem sie in Bayern Investoren betrogen haben, flüchten Mathias und Daniela in das kleine norddeutsche Dorf Österbrarup. Um sich die Solidarität der schrulligen Dorfbewohnerinnen und -bewohner zu sichern, beginnen die beiden, mit ihnen ein Ayurveda-Heilbad zu bauen. Sie wollen Fremde anlocken - und damit Geld. Der neu geschnittene Fernsehfilm erzählt die Geschichte nach einer Idee von Johanna Christine Gehlen, Sebastian Bezzel und Matthias Steurer als rasante Story mit Vor- und Rückblenden. Das Drehbuch für "Da is' ja nix" schrieb Georg Lippert, Ko-Ideengeber Matthias Steurer führte die Regie.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5070876