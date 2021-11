München (ots) -Die geplanten Themen:Kampf für den KlimaschutzRichard Powers' ungewöhnlicher Familienroman "Erstaunen""JFK revisited"Oliver Stones Dokumentarfilm über den Tod John F. Kennedys"Der Wind in meinem Haar"Masih Alinejads Einsatz für die Frauenrechte im IranWunderkammer der KunstDokumentarfilm über die Uffizien, Florenz' weltberühmtes MuseumGemeinsames Konzert in ParisJoan as Police Woman & DamonAlbarn mit neuen AlbenModeration: Max Moor"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD-Mediathek verfügbar.Im Internet unter www.DasErste.de/tttRedaktion: Regina Rohde (WDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5070890