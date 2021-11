Was gibt es Besseres, als die regnerischen Herbsttage mit einer neue Reihe herbstlicher Porträts von Meme-Legende "Hide the Pain Harold" aufzuhellen? Richtig, nicht viel. Bevor die weihnachtliche Vorfreude die Seelen der Bevölkerung strahlen lässt, erfüllt die Herbstdepression jedes Jahr aufs neue die Menschheit. Die Tage werden dunkler, nasser, kürzer. Wer arbeiten geht, verlässt das Haus in der Dunkelheit und kehrt in eben dieser zurück. "Sommer? Das wärs jetzt" - eine Gedankenblase, die jeden morgen über den mies dreinschauenden Straßebahninsassen an einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...