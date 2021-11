Tesla-Chef Elon Musk hat nach einer Twitter-Abstimmung erstmals seit 2016 wieder Firmenanteile verkauft. Von Montag bis Mittwoch verkaufte er Tesla-Papiere im Wert von rund fünf Milliarden Dollar. Die Twitter Abstimmung Am Wochenende sorgte die Twitter Abstimmung des Tesla-Chefs für Aufsehen. Er schrieb: "In letzter Zeit wird viel darüber geredet, dass nicht realisierte Gewinne ein Mittel zur Steuervermeidung sind, also schlag ich vor, 10 Prozent ...

