Sportartikelhersteller Nike hat kurstechnisch keinen Grund, sich zu verstecken: Mit einem Plus von 32 Prozent gehört der Branchenprimus in den vergangenen zwölf Monaten mit zu dem Besten, was der Dow Jones aktuell zu bieten hat. Eine Performance, von der Adidas (+1 Prozent) derzeit nur träumen kann. Allerdings gibt es einen, der noch deutlich besser ist: Lululemon mit einem Plus von 42 Prozent! DER AKTIONÄR und die Redaktion von 800% haben sich angesehen, ob die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau ...

