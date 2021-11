Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Direkt zu Wochenbeginn startete der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bei 171,10 Prozentpunkten mit einem kräftigen Aufschlag von über 100 Basispunkten in den Handel, so die Börse Stuttgart.Auch anschließend habe der Euro-Bund-Future eine wahre Achterbahnfahrt erlebt: Erst sei er am Montag und Dienstag in den Bereich von 170,50 Prozentpunkten zurückgefallen, dann habe er sich am Mittwoch wieder bis auf 171,30 Prozentpunkte herangekämpft - um gegen Nachmittag wieder den Rückwärtsgang anzutreten. ...

