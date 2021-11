DJ Aktien Schweiz bleiben in sanftem Aufwärtstrend

ZÜRICH (Dow Jones)--Bereits den vierten Handelstag in Folge ist es am Donnerstag an der Schweizer Börse mit den Aktienkursen leicht nach oben gegangen. Klar im Fokus stand mit einem Tagesplus von 10,9 Prozent die Sika-Aktie.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.421 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 28,21 (Mittwoch: 31,83) Millionen Aktien.

Auslöser für den Kurssprung bei Sika war der Kauf des Bauchemikalienspezialisten MBCC Group durch den Chemiekonzern zu einem Unternehmenswert von 5,5 Milliarden Franken. MBCC ist aus dem Bauchemiegeschäft der BASF hervorgegangenen. Die Übernahme sei eine hervorragende Ergänzung für den Großteil der Kerntechnologien, Anwendungen und Lösungen von Sika, teilte das Unternehmen mit. Die positive Kursreaktion wurde im Handel auch damit erklärt, dass der Kaufpreis immer noch recht günstig aussehe angesichts der konjunkturellen Lage und schon ein Jahr nach Abschluss gewinnsteigernd wirken soll.

Am Ende des SMI-Tableaus rangierten Zurich Insurance (-1,9%). Der Versicherer hat im dritten Quartal die Bruttoprämien in der Schaden- und Unfallversicherung gesteigert und dabei weiter von Prämienerhöhungen profitiert. Allerdings wurde der Ausblick lediglich bestätigt.

Unterboten wurden Zurich Insurance nur noch von Alcon (-2,8%). Die Aktie setzte damit nach der Vorlage des Quartalsberichts vom späten Dienstag die Abwärtstendenz vom Vortag beschleunigt fort.

Roche (+0,1%) zeigten sich kaum bewegt davon, dass das Covid-Medikament Ronapreve von Roche und Regeneron einer Zulassung in der EU näher kommt. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) empfiehlt die Zulassung des Medikamenten-Cocktails.

In der zweiten Reihe tendieren Zur Rose unverändert. Die niederländische Versandapothekentochter DocMorris darf nach einem Gerichtsurteil keine apothekenpflichtigen Arzneimittel mittels eines Automaten in den Verkehr bringen.

