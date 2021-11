(neu: Rekordhoch, Schlussstand)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Siemens haben am Donnerstag nach Geschäftsjahreszahlen ein Rekordhoch erklommen. Als Dax-Spitzenwert zogen sie bis Handelsschluss um 2,86 Prozent auf 151,16 Euro an. Die Bestmarke für die Aktie des Industrieunternehmens liegt nun bei 152,42 Euro. Der deutsche Leitindex legte am Donnerstag nur minimal zu.

Mit nur kleinen Unterbrechungen setzten die Siemens-Papiere ihren guten Lauf seit Anfang Oktober fort. Seit Jahresbeginn haben sie nun um knapp 30 Prozent zugelegt und zählen zu den zehn bislang am besten gelaufenen Werten im Dax.

Analysten äußerten sich zufrieden, sahen aber auch kleinere Mängel. So lobte JPMorgan-Analyst Andreas Willi in einer ersten Reaktion den "superstarken Cashflow" der Münchner. Auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022 und die höhere Dividende seien Stützen für die Aktie, hob er hervor.

Analystin Daniela Costa von der US-Investmentbank Goldman Sachs dagegen nannte das abgelaufene Quartal durchwachsen. Zwar seien die Auftragszahlen und Umsätze stark gewesen, vor allem in der Sparte Digital Industries (DI), die Margen dagegen in allen Sparten schwach. Die genannten Ziele für die Margen in den Bereichen DI, Smart Infrastructure und Siemens Mobility entsprächen zudem weitgehend bereits den Erwartungen. Sie geht allerdings dennoch davon aus, dass die Markterwartungen für 2022 im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen dürften./ck/nas/jha/ck/he