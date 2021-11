DJ CEO von Volkswagen Financial Services tritt zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen Financial Services bekommt einen neuen Vorstandschef. Wie die Finanztochter des Autokonzerns mitteilte, verlässt Lars Henner Santelmann das Unternehmen zum 31. Januar 2022 auf eigenen Wunsch. Sein Nachfolger wird Christian Dahlheim, bisher Leiter des Vertriebs des Volkswagen-Konzerns. Über die Nachfolge an der Spitze des Vertriebs will VW "zu gegebener Zeit" informieren.

Dahlheim war von 2016 bis 2018 bereits Mitglied des Vorstands der Volkswagen Financial Services AG, bevor er den Bereich Vertrieb und After Sales im Konzern übernahm. Santelmann, der Volkswagen Financial Services seit 2015 führt, wolle sich künftig Aufgaben im Umwelt- und Naturschutzbereich widmen, heißt es in der Mitteilung.

