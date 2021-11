MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Bechtle von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 70 auf 76 Euro angehoben. Der IT-Dienstleister sei eine Wachstumsmaschine in einem schwierigen Umfeld, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstagabend vorliegenden Studie mit Blick auf aktuelle Geschäftszahlen. Auf dem aktuellen Kursniveau hält er aber nur noch ein "Add"-Votum für angemessen./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 17:22 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703

BECHTLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de