Donya-Florence Amer wird Chief Information Officer bei Hapag-Lloyd



11.11.2021 / 18:49

Donya-Florence Amer wird Chief Information Officer bei Hapag-Lloyd Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG hat in seiner heutigen Sitzung Donya-Florence Amer zum Mitglied des Vorstands bestellt. Sie wird zum 01. Februar 2022 als Chief Information Officer in das Unternehmen eintreten. Donya-Florence Amer (49) startete ihre berufliche Laufbahn 1999 bei IBM, wo sie verschiedene Leitungsfunktionen innehatte. Seit 2017 trägt sie Führungsverantwortung bei Bosch, zunächst als Executive Vice President und Mitglied des CIO Management Boards, seit 2020 as Co-Founder und CEO der Bosch Climate Solutions. "Mit Donya-Florence Amer konnten wir eine hochqualifizierte Expertin im Bereich Informationstechnologie und digitale Geschäftsmodellierung für uns gewinnen. Der Aufsichtsrat ist der festen Überzeugung, dass sie uns mit ihren umfassenden Erfahrungen bei der weiteren Umsetzung unserer Digitalisierungsstrategie maßgeblich unterstützen wird", so Michael Behrendt, Aufsichtsratsvorsitzender der Hapag-Lloyd AG. Das Vorstandsressort IT wird neu eingerichtet. Donya-Florence Amer wird damit als CIO das fünfte Mitglied des Vorstands sein - neben CEO Rolf Habben Jansen, CFO Mark Frese, COO Dr. Maximilian Rothkopf und CPO Joachim Schlotfeldt. Zudem ist Donya-Florence Amer in der dann 175-jährigen Geschichte des Unternehmens die erste Frau, die in den Vorstand eintritt.

