In einer neuen Umfrage unter IT-Führungskräften im Bankensektor, die von The Economist Intelligence Unit durchgeführt und von Temenos (SIX: TEMN) unterstützt wurde, gaben mehr als sieben von zehn Befragten (72%) an, dass die Integration der Cloud in den Produkten und Dienstleistungen ihrer Organisation ihnen dabei helfen wird, ihre geschäftlichen Prioritäten zu erreichen. Knapp die Hälfte (47%) sagte aus, dass dies "in großem Maße" dazu beitragen wird.

Die Kosten sind der größte Treiber der Cloud-Annahme (43%), gefolgt von der Annahme von KI (34%) und der Verbesserung der Kundenerfahrung (21%). Die Geschäftsflexibilität, -elastizität und -skalierbarkeit werden zusammen von 40% der Befragten als Haupttreiber genannt.

Im Bericht ‚Capturing value in the cloud' wird festgestellt, dass Banken bei der Annahme des Cloud-Computing allgemein langsamer waren als andere Sektoren. Der Einsatz von Software-as-a-Service (Saas) und von Cloud-Infrastrukturen hat jedoch seit Beginn der Pandemie zugenommen, da Banken nach Wegen suchen, ihre Kosten zu senken und ihre Projekte zur digitalen Transformation zu verstärken. Diesbezüglich geben 82% der IT-Führungskräfte im Bankenwesen an, dass sie nun über eine klare Strategie für die Cloud-Annahme verfügen. Grund dafür ist, dass etablierte Banken herausgefunden haben, wie sie Stellungen nutzen können, um Fintechs und Konkurrenzbanken abzuwehren, während Neueinsteiger auf die Cloud setzen, um schnell neue Marktchancen zu ergreifen.

Laut dem Bericht entscheiden sich Banken für die Cloud, um Einblicke aus Daten beschleunigen und dadurch Innovationen schneller voranzutreiben zu können. Einer allumfassenden Ausräumung der Sicherheits-, Privatsphäre-, Compliance- und Governance-Bedenken im Zusammenhang mit dem Cloud-Einsatz stehen jedoch noch Hürden im Weg. Diese Herausforderungen veranlassen Firmen dazu, sowohl in Technologien als auch Mitarbeiter zu investieren.

Andrew Reeves, Head of Cloud, Temenos, sagte: "Die Pandemie hat die Zündschnur der Cloud-Annahme bei Banken entfacht, die digitale Dienstleistungen schnell erbringen und skalieren müssen. Die Cloud ist jedoch auch eine Bedingung für den Erfolg in der Welt des Open Banking und Banking-as-a-Service. Es handelt sich hier um Megatrends, die durch die Cloud angetrieben und ermöglicht werden und die Zukunft des Bankwesens gestalten."

Lesen Sie hier den Bericht ‚Capturing value in the cloud'.

