Siemens hat am Donnerstag starke Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr bekannt gegeben. Der Überschuss des DAX-Konzerns hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 59 % auf 6,7 Milliarden Euro erhöht und übertraf damit die im Sommer geäußerten Erwartungen. Das sorgt heute für Freude an der Börse und die Siemens-Aktie notiert weiter in Grün. Siemens glänzt mit starkem Wachstum Nach dem starken Geschäftsjahr will Siemens seinen Umsatz und Gewinn nun ...

